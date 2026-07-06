به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حماسه سترگ، بی نظیر و تاریخ‌ساز ملت قدرشناس در آیین وداع با «آقای شهید ایران»، بی‌تردید در شمار ماندگارترین و باشکوه‌ترین اجتماعات مردمی جهان اسلام ثبت خواهد شد. آن اقیانوس بی‌کران انسان‌های مؤمن، آن خیزش فراگیر ملی، آن سیل خروشان عاشقان ولایت و آن شکوه خیره‌کننده حضور که خیابان‌های‌ام‌القرای جهان اسلام را به جلوه‌گاه ایمان، وفاداری و عزت و ابر رویداد تاریخ معاصر تبدیل ساخت، بار دیگر سرمایه اجتماعی عظیم انقلاب اسلامی و پیوند ناگسستنی امت با ولایت را در برابر دیدگان جهانیان به نمایش گذاشت و تمامی محاسبات و برآورد‌های بدخواهان این ملت را دگرگون ساخت.

طنین یکپارچه شعار‌های برخاسته از ایمان و بصیرت مردم با محوریت «مقاومت در برابر دشمنان و انتقام خون رهبر شهید ایران» پژواکی رسا از اراده تاریخی ملت ایران بود که نشان داد انقلاب اسلامی همچنان از پشتوانه‌ای عظیم، زنده، آگاه و میدان‌دار برخوردار است و پرچم عزت، استقلال و مقاومت، استوارتر از همیشه بر فراز ایران اسلامی در اهتزاز خواهد ماند.

اکنون در امتداد آن رستاخیز عظیم مردمی و آن وداع باشکوه و فراموش‌ناشدنی، شهر مقدس قم، خاستگاه نهضت اسلامی، کانون فقاهت و مرجعیت و آستان نورانی کریمه اهل‌بیت حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، میزبان آیین تاریخی تشییع و بدرقه پیکر مطهر سید الشهدای انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه) و شهدای والامقام خاندان معظم ایشان خواهد بود که بی‌تردید برگ زرین دیگری بر دفتر پرافتخار وفاداری ملت ایران به ولایت، انقلاب اسلامی و فرهنگ ایثار و شهادت خواهد افزود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم مردم شریف، مؤمن و ولایت‌مدار عزیز استان قم، علما، اساتید، طلاب، دانشگاهیان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جوانان مؤمن و همه دلدادگان مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام دعوت می‌نماید تا با حضوری گسترده، باشکوه، منسجم و دشمن‌شکن در این مراسم تاریخی، جلوه‌ای دیگر از وحدت ملی، سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی و پیوند ناگسستنی امت و ولایت را به نمایش بگذارند همچنین تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، امدادی، انتظامی و ناوگان حمل‌ونقل با بسیج کامل ظرفیت‌های خود، آمادگی لازم را برای خدمت‌رسانی شایسته به مردم عزیز فراهم کرده‌اند تا تشییع‌کنندگان گرامی با آرامش، امنیت و اطمینان خاطر در این مراسم تاریخی حضور یابند.

این مراسم بعد از اذان صبح روز سه‌شنبه، شانزدهم تیرماه ۱۴۰۵ با اقامه نماز بر پیکر مطهر قائد شهید امت و شهدای والامقام خاندان ایشان در صحن مقدس مسجد جمکران آغاز خواهد شد و سپس پیکر‌های مطهر، بر دوش خیل عظیم مردم عاشق، در امتداد بلوار پیامبر اعظم صلی‌الله‌علیه‌وآله تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علی‌ها تشییع و بدرقه خواهند شد که بار دیگر به جلوه‌گاه عشق، معرفت، وفاداری، بصیرت و تجدید میثاق امت اسلامی با آرمان‌های بلند امام راحل عظیم‌الشأن و قائد شهید امت و بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب اسلامی تبدیل خواهد شد.