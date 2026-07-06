مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قم از عرضه رایگان ۱۱ جایگاه CNG برای خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدرضا محمدیان با اشاره به اینکه همه تمهیدات لازم برای تأمین پایدار بنزین و نفت‌گاز اندیشیده شده است گفت: انبار نفت قم نیز به‌صورت ۲۴ ساعته از عملیات سوخت‌رسانی پشتیبانی می‌کند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قم همچنین از عرضه رایگان سوخت CNG در۱۱ جایگاه‌ منتخب خبر داد که اسامی و زمان‌بندی آن به شرح زیر است:

جایگاه‌های وابسته به شهرداری قم (طی روز‌های ۱۵ تا ۱۷ تیرماه):

۱. ولیعصر (عج‌الله تعالی فرجه‌الشریف)

۲. بهشت معصومه (سلام‌الله‌علیها)

۳. هفتاد و دو تن

۴. حاجی‌زاده

۵. شیرازی

۶. جمهوری

۷. بوستان گل‌ها

۸. نوقطار

۹. بوستان علوی

جایگاه‌های خصوصی:

۱۰. پارسیان ۲ (از صبح شنبه ۱۳ تیر تا صبح شنبه ۲۰ تیر ماه)

۱۱. الماس شهر (از ساعت ۶ صبح دوشنبه ۱۵ تیر تا ۶ صبح چهارشنبه ۱۷ تیر)

محمدیان از شهروندان خواست با استفاده بیشتر از گاز طبیعی، در مدیریت مصرف سوخت همکاری کنند.