فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی، انتصاب مجدد حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه را تبریک گفت.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با صدور پیامی انتصاب مجدد حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه از سوی رهبر معظم انقلاب را تبریک گفت.

در این پیام آمده است: انتصاب مجدد و شایسته جنابعالی به ریاست قوه قضائیه از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) که نشان از رضایت و اعتماد معظم‌له به کارنامه درخشان و تجارب ارزشمند شما دارد، تبریک عرض می‌نمایم.

فرمانده کل انتظامی در ادامه با اشاره به تعامل میان قوه قضائیه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: بدون شک قوه قضائیه و فراجا، ارتباطی مستمر و پیوندی ناگسستنی در احقاق حقوق حقه مردم و دادخواهان دارند.

رادان همچنین بر آمادگی فراجا برای توسعه همکاری‌ها با دستگاه قضایی تأکید کرد و افزود: مصمم‌تر از گذشته آماده هر نوع همکاری به منظور خدمت بی‌منت به مردم شریف و قدرشناس ایران اسلامی هستیم.

وی در پایان، توفیقات روزافزون رئیس قوه قضائیه را در سایه عنایات حضرت ولی‌عصر (عج) از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.