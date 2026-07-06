امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

تشییع رهبر شهید در قاب رسانه‌های بین‌المللی

بسیاری از رسانه‌های جهان تشییع باشکوه رهبر شهید ایران را نشانه شکست استراتژی غرب برای فروپاشی ایران خواندند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۵- ۱۸:۰۲
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
مسیر تشییع رهبر شهید از خیابان دماوند تا بزرگراه لشکری
مسیر تشییع رهبر شهید از خیابان دماوند تا بزرگراه لشکری
۱۴۰۵-۰۴-۱۴
نماز بر پیکر امام مجاهد شهید با حضور میلیونی مردم و مسئولان
نماز بر پیکر امام مجاهد شهید با حضور میلیونی مردم و مسئولان
۱۴۰۵-۰۴-۱۴
پوشش وداع با رهبر شهید در رسانه های خارجی
پوشش وداع با رهبر شهید در رسانه های خارجی
۱۴۰۵-۰۴-۱۴
بدرقه‌ای فراتر از مرزها
بدرقه‌ای فراتر از مرزها
۱۴۰۵-۰۴-۱۴
خبرهای مرتبط

بازتاب گسترده مراسم تشییع رهبر انقلاب در رسانه های جهان

بازتاب جهانی مراسم اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید

بازتاب حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در رسانه‌های جهان

پوشش وداع با رهبر شهید در رسانه های خارجی

برچسب ها: مراسم تشییع ، رهبر انقلاب ، رسانه های خارجی ، رسانه های بین المللی ، بازتاب خبری
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 