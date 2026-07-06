پخش زنده
امروز: -
پایشان به تهران نرسیده است؛ اما دلشان آنجاست؛ دلی که حالا در کف خیابانهای ایلام افتاده است و دل برخاستن ندارد؛ آری! مرهم این دل؛ تنها اشک سوزانی ست که در حسرت جا ماندن از آخرین دیدار بر گونهها جاری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ همزمان با تشییع پرشور و تاریخی رهبر شهید ایران در تهران بزرگ، کسانی بودند که به آخرین دیدار نرسیده بودند؛ آنها اشک ریزان به سمت مصلای امام خمینی ایلام رفتند؛ تا وفاداری و ارادت خود را به آقای شهیدشان نشان دهند.
در بین جمعیت؛ بزرگ ترهایی بودند که کهولت سن، مانع از رفتن آنها به تهران شده بود و با چشمانی اشکبار از صفا و صمیمیت رهبر و خاطرات اولین سفر سیدالشهدای ایران به استان ایلام میگفتند.
جوانان هم از پیمان ابدی با امام خامنهای شهید و تداوم راهش گفتند.
شعار محوری مردم؛ امروز در مصلای امام خمینی، مجازات دشمنان متجاوز و انتقام خون رهبر شهید ایران بود.