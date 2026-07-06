همزمان با آیین تشییع پیکر قائد شهید، مراسم سوگواری با حضور گسترده مردم در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این مراسم در شهرکرد از میدان ۱۲ محرم به سمت میدان امامزادگان برگزار شد.

در کوهرنگ جمعی از زنان این شهرستان با اجرای آیین سنتی «گاگریو»، یکی از کهن‌ترین آیین‌های سوگواری در فرهنگ بختیاری، اندوه و ارادت خود را در سوگ رهبر شهید به نمایش گذاشتند.

همزمان با آیین وداع و تشییع رهبر شهید مردم شهر کیان نیز آیین حماسی دمام زنان را در امام‌زاده عبدالله (ع) این شهر برگزار کردند.

همچنین نظیر این مراسم در نقاط مختلف استان چهارمحال و بختیاری در حال برگزاری است.