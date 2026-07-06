به منظور تضمین ارائه خدماتی شایسته به زائرانی که برای شرکت در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب راهی شده‌اند، گشت‌های نظارتی و بازدید‌های میدانی گسترده‌ای در محور استراتژیک یزد-ابرکوه-شیراز صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد و بنابر اعلام روابط عمومی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان یزد، به منظور تضمین ارائه خدماتی شایسته به زائرانی که برای شرکت در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب راهی شده‌اند، گشت‌های نظارتی و بازدید‌های میدانی گسترده‌ای در محور استراتژیک یزد-ابرکوه-شیراز صورت گرفت.

این اقدامات که با محوریت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ابرکوه و با همراهی کارشناسان اداره‌کل سازماندهی شده بود، با هدف ارزیابی دقیق آمادگی مراکز خدماتی در این مسیر صورت گرفت. در این راستا، مجتمع‌های بین‌راهی، مراکز اقامتی، جایگاه‌های CNG و همچنین امکانات رفاهی محدوده امام‌زاده عباس‌علی مورد بازدید و بررسی قرار گرفتند.

در جریان این بازرسی‌ها، ضمن پایش کیفیت خدمات، دستورالعمل‌های لازم برای ارتقای سطح پذیرایی و ساماندهی رفاهی به متولیان ابلاغ شد تا اطمینان حاصل شود که زائران در طول مسیر، با حداکثر کیفیت خدمات دریافت و در محیطی منظم پذیرایی می‌شوند.