پخش زنده
امروز: -
به منظور تضمین ارائه خدماتی شایسته به زائرانی که برای شرکت در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب راهی شدهاند، گشتهای نظارتی و بازدیدهای میدانی گستردهای در محور استراتژیک یزد-ابرکوه-شیراز صورت گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد و بنابر اعلام روابط عمومی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان یزد، به منظور تضمین ارائه خدماتی شایسته به زائرانی که برای شرکت در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب راهی شدهاند، گشتهای نظارتی و بازدیدهای میدانی گستردهای در محور استراتژیک یزد-ابرکوه-شیراز صورت گرفت.
این اقدامات که با محوریت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ابرکوه و با همراهی کارشناسان ادارهکل سازماندهی شده بود، با هدف ارزیابی دقیق آمادگی مراکز خدماتی در این مسیر صورت گرفت. در این راستا، مجتمعهای بینراهی، مراکز اقامتی، جایگاههای CNG و همچنین امکانات رفاهی محدوده امامزاده عباسعلی مورد بازدید و بررسی قرار گرفتند.
در جریان این بازرسیها، ضمن پایش کیفیت خدمات، دستورالعملهای لازم برای ارتقای سطح پذیرایی و ساماندهی رفاهی به متولیان ابلاغ شد تا اطمینان حاصل شود که زائران در طول مسیر، با حداکثر کیفیت خدمات دریافت و در محیطی منظم پذیرایی میشوند.