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استاندار تهران در حاشیه مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، این اجتماع عظیم را جلوهای ماندگار از انسجام ملی و تجدید میثاق ملت ایران با آرمانهای انقلاب اسلامی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدصادق معتمدیان حضور گسترده مردم را نشانهای روشن از پیوند عمیق ملت ایران با آرمانهای انقلاب اسلامی دانست و گفت: امروز تهران فقط محل برگزاری یک مراسم نبود؛ پایتخت، آیینه وحدت، اندوه و وفاداری ملت بزرگ ایران بود.
وی با بیان اینکه این بدرقه باشکوه در حافظه تاریخی کشور ماندگار خواهد شد، افزود: حضور مردم در این آیین، جلوهای از سرمایه اجتماعی، همبستگی ملی و تجدید عهد یک ملت با مسیر و آرمانهای رهبر شهید انقلاب اسلامی است.
معتمدیان همچنین تأکید کرد: خدمترسانی به مردم و زائران در چنین روز بزرگی، برای مجموعه مدیریت استان تهران تنها یک وظیفه اجرایی نبود، بلکه افتخاری بزرگ و مسئولیتی تاریخی در برابر ملت ایران محسوب میشود.