مرکز عملیات و راهبری کمیته نقش‌آفرینی سازمان‌های مردم‌نهاد، با هدف ساماندهی مشارکت‌های مردمی در مراسم بدرقه رهبر شهید در مشهد راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر مرکز عملیات و راهبری کمیته نقش‌آفرینی سازمان‌های مردم‌نهاد در خراسان رضوی گفت: این مرکز با حضور ۴۰ نفر از کارشناسان متخصص حوزه ارتباط با سازمان‌های مردم‌نهاد تشکیل شده است تا ظرفیت‌های مردمی را از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل کرده و زمینه مشارکت حداکثری مردم را در این رویداد تاریخی فراهم کند.

علی‌اکبر نجفی‌نیا با اشاره به اولویت‌های این مرکز افزود: مهم‌ترین هدف، تقویت حس مشارکت مردمی است؛ زیرا که ظرفیت دستگاه‌های اجرایی به تنهایی پاسخگوی همه نیاز‌ها نیست و بهره‌گیری از توان مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌تواند نقش مؤثری در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم ایفا کند.

وی با تأکید بر نقش حلقه‌های میانی در جلب مشارکت‌های مردمی گفت: با استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد، ارتباط گسترده‌تری با اقشار مختلف جامعه برقرار می‌شود تا زمینه حضور و مشارکت حداکثری مردم در این مراسم فراهم شود.

مدیر مرکز عملیات و راهبری کمیته نقش‌آفرینی سازمان‌های مردم‌نهاد گفت: جذب و ساماندهی کمک‌های مالی، هدایت کمک‌های کالایی و راهبری مشارکت‌های مردمی، سه محور اصلی فعالیت این مرکز است.

نجفی نیا افزود: هدف از این اقدامات، ایجاد هماهنگی میان تشکل‌ها، جلوگیری از موازی‌کاری و ارائه خدمات منسجم و مؤثر به عزاداران و سوگواران در مراسم بدرقه رهبر شهید است.