برای ترویج فرهنگ ایثار و همبستگی اجتماعی، ۸۷ زندانی نیازمند دارای محکومیت مالی غیرعمد در آذربایجان غربی، طی پویش انسان‌دوستانه «به عشق امام شهید می‌بخشم» به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیرکل زندان‌های آذربایجان غربی و نایب رئیس ستاد دیه این استان، در تشریح جزئیات این اقدام انسان دوستانه تصریح کرد: این طرح از نهم تیرماه آغاز شد و تا پانزدهم همین ماه، با مراجعه خیرین و شکات جهت مشارکت در این امر خداپسندانه، ۸۷ نفر از زندانیان نیازمند با محکومیت مالی غیرعمد آزاد شدند؛ دستاوردی که مرهون تلاش حمایت‌های بی‌دریغ خیرین است.

مراد فتحی با بیان اینکه مجموع بدهی زندانیان نیازمند در این طرح بالغ بر ۳۲۰ میلیارد و ۲۷۶ میلیون تومان بود، افزود: سخاوت خیرین و حمایت‌های ستاد دیه منجر به تأمین مبلغ ۸۵ میلیارد و ۷۵۹ میلیون ریال از این بدهی شد.

او همچنین با اشاره به فرآیند آزادی این مددجویان نیازمند جرائم عیر عمد تأکید کرد: در کنار حمایت مالی خیرین، پذیرش اعسار در مراجع قضایی و همچنین گذشت قابل توجه شکات از مبالغ بدهی، نقش کلیدی و اثرگذاری در تسهیل روند آزادی این افراد و بازگشت آنها به جامعه داشت.

نایب رئیس ستاد دیه استان آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: شناسایی و آزادسازی محکومان مالی غیرعمد با جدیت تا هجدهم تیرماه ادامه خواهد داشت تا با کمک مردم نوعدوست و خیرین، فرصتی دوباره برای بازگشت سایر مددجویان به آغوش خانواده فراهم شود.