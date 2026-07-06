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اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی در واکنش به ارسال پیامکهای ناخواسته از سوی این سازمان برای کارفرمایان، ضمن عذرخواهی از بروز این اتفاق، علت آن را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که پیامکهای ارسال شده در روز گذشته، حاوی نکات آموزشی در حوزه قوانین کارفرمایی بوده است. این نهاد ضمن اشاره به اینکه این پیامها بخشی از برنامهی آموزشی دورهای سازمان هستند، تصریح کرد: «با توجه به شرایط روزهای اخیر، طبق برنامهریزی قبلی مقرر بود ارسال این پیامها در هفته جاری متوقف شود.»
این اداره کل در ادامه علت بروز این اتفاق را یک خطای نرمافزاری و اختلال در سمت اپراتور دانست و افزود: «به دلیل این نقص فنی، پیامکهایی که قرار بود لغو شوند، بهصورت همزمان و برخلاف برنامهریزی برای تمامی کارفرمایان ارسال شدهاند.»
در پایان، روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر سیاستهای جدید خود در بهبود تعامل با جامعه کارفرمایی و تشکلهای صنفی، خاطرنشان کرد که رعایت ملاحظات زمانی، از جمله عدم ارسال پیامها در روزهای تعطیل و خارج از ساعات اداری، از اولویتهای این سازمان در تعامل با کارفرمایان است.