به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حضرت آیت الله سیدعلی خامنه‌ای (ره) رهبر شهید انقلاب اسلامی، بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و در کسوت‌های مختلف، چندین سفر به استان مازندران داشتند.

نخستین سفر ایشان که به مناسبت شرکت در مراسم چهلمین روز شهادت شهید علی اکبر قربان شیرودی خلبان تیز پرواز آسمان ایران در دوران دفاع مقدس بود که در ۱۸ خرداد سال ۱۳۶۰ در شهر شیرود تنکابن انجام شد و موجب خرسندی خانواده آن شهید و اهالی آن دیار شد.

ایشان مهرماه سال ۱۳۷۴ نیز، سفری چند روزه به استان مازندران داشتند که سفر به روستای محروم اروست در منطقه چهاردانگه ساری و دیدار با بسیجیان استان مازندران در حسینیه عاشقان کربلا ساری از جمله برنامه‌های سفر آن سال رهبر شهید به مازندران بود.

قدمگاه، روایت چند سفر رهبر شهید به مازندران به زبان برخی از حاضران در این سفر‌ها است.

زینب دیوارگر و روایتی از حضور رهبر شهید در مازندران: