



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان عمران شهرداری مشهد گفت: حسب دستور شهردار مشهد، سازمان عمران شهرداری مشهد با بسیج کامل امکانات و ظرفیت‌های تولیدی خود، به صورت ۲۴ ساعته در حال تولید و ارسال قطعات بتنی مورد نیاز مناطق سیزده‌گانه شهر است تا تمامی نیاز‌های اجرایی مرتبط با برگزاری این مراسم باشکوه در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأمین شود.

احسان شریعتی افزود: بولارد، دال بتنی، نیوجرسی و دیوار‌های سه‌متری خودایستا با اتکا به توان، تخصص و ظرفیت داخلی سازمان در مجتمع تولیدی المهدی (عج) تولید و به صورت مستمر به مناطق سیزده‌گانه شهرداری مشهد ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: همکاران سازمان عمران در خطوط تولید، حمل و پشتیبانی به صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت هستند تا تمامی قطعات مورد نیاز برای آماده‌سازی مسیرها، فضا‌های خدماتی و سایر زیرساخت‌های مرتبط با مراسم تشییع و تدفین رهبر معظم انقلاب اسلامی در اختیار مناطق قرار گیرد.