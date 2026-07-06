رئیس اورژانس بخش فشافویه از آماده‌باش کامل نیرو‌های امدادی و درمانی این بخش همزمان با تردد گسترده زائران در محور تهران - قم خبر داد و گفت: تمامی ظرفیت‌های اورژانس و مراکز درمانی منطقه برای ارائه خدمات درمانی و امدادی به زائران به کار گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید حسین سجادی با اشاره به قرار گرفتن بخش فشافویه در مسیر اصلی اتوبان تهران - قم اظهار کرد: همزمان با افزایش تردد زائران و کاروان‌های اعزامی، نیرو‌های اورژانس، درمانگاه‌ها و مراکز درمانی منطقه در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و خدمات درمانی مورد نیاز به صورت شبانه‌روزی ارائه می‌شود.

وی افزود: در روز‌های اخیر علاوه بر ارائه خدمات سرپایی به زائران، مأموریت‌های متعددی برای انتقال بیماران و مصدومان نیز توسط نیرو‌های اورژانس انجام شده و هماهنگی لازم میان شبکه بهداشت، مراکز درمانی حسن‌آباد و سایر دستگاه‌های امدادی برای ارائه خدمات مطلوب برقرار بوده است.

رئیس اورژانس بخش فشافویه با بیان اینکه برای تقویت توان عملیاتی منطقه از ظرفیت نیرو‌های کمکی اعزامی از تهران و برخی شهرستان‌های دیگر نیز استفاده شده است، گفت: یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس در این بخش مستقر شده و تیم‌های امدادی و عملیاتی در محور‌های اصلی و نقاط پرتردد به صورت مستمر حضور دارند.

سجادی ادامه داد: با توجه به تداوم تردد زائران در محور تهران - قم، خدمات‌رسانی اورژانس فشافویه تا پایان مراسم و بازگشت کامل کاروان‌ها ادامه خواهد داشت و نیرو‌های امدادی آمادگی دارند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حوادث احتمالی و نیاز‌های درمانی زائران رسیدگی کنند.

وی تأکید کرد: حفظ سلامت و تأمین امنیت درمانی زائران از اولویت‌های مجموعه اورژانس است و تمامی امکانات موجود برای ارائه خدمات سریع، مؤثر و مستمر در مسیر‌های مواصلاتی منطقه بسیج شده است.