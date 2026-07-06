نماینده ویژه وزیر ارتباطات در آستانه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، از تکمیل فوری پوشش تلفن همراه در پارکینگ طبقاتی حرم مطهر حضرت معصومه (س) برای خدمت‌رسانی به زائران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امیر خسروی، نماینده ویژه وزیر ارتباطات در استان قم از تکمیل پوشش شبکه تلفن همراه پارکینگ طبقاتی حرم مطهر حضرت معصومه (س) هم‌زمان با تمهیدات ارتباطی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد و اعلام کرد: این طرح که مشکل آن حدود دو سال ادامه داشت، با اجرای اقدامات فنی و در مدت ۴۸ ساعت به بهره‌برداری رسید.

رئیس مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در جریان بازدید‌های میدانی از زیرساخت‌های ارتباطی محدوده برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان قم، پارکینگ طبقاتی حرم مطهر حضرت معصومه (س) به‌عنوان یکی از نقاط نیازمند تقویت پوشش شبکه شناسایی شد و با دستور فوری، اجرای اقدامات فنی برای رفع این مشکل در دستور کار قرار گرفت.

تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی در ۴۸ ساعت

خسروی، رئیس مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ گفت: «با همکاری اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قم و اپراتور‌های تلفن همراه، عملیات تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی و فیبررسانی به این مجموعه با سرعت انجام شد و زمینه برقراری پوشش پایدار شبکه در تمامی بخش‌های پارکینگ فراهم شد.»

وی افزود: «با بهره‌برداری از این پروژه، پاساژ شمسه و تمامی طبقات پارکینگ، از جمله طبقات منفی و مسیر‌های دسترسی، تحت پوشش شبکه تلفن همراه قرار گرفت و پس از انجام آزمون‌های فنی، آمادگی کامل شبکه برای ارائه خدمات در زمان برگزاری مراسم تأیید شد.»

رفع مشکل دو ساله زائران

خسروی، رئیس مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ تصریح کرد: «این مشکل که حدود دو سال برای زائران و مراجعه‌کنندگان وجود داشت، اکنون برطرف شده و از زمان شناسایی نیاز تا تکمیل پروژه، تنها ۴۸ ساعت زمان صرف شد. این اقدام نتیجه هماهنگی، تصمیم‌گیری سریع و تلاش شبانه‌روزی تیم‌های اجرایی و فنی دستگاه‌های مرتبط بود.»

وی در پایان تأکید کرد: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اولویت حفظ پایداری شبکه در مراسم‌های ملی و مذهبی، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی در نقاط پرتردد را به‌صورت مستمر دنبال می‌کند تا خدمات ارتباطی با کیفیت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.»