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صفحات مجازی گواه شکوه آخرین دقایق خداحافظی

صفحات مجازی گواه شکوه آخرین دقایق خداحافظی است. اهالی مجازی با هشتگ‌های آخرین دیدار و بدرقه آخر، این تصاویر را در ورق‌های تاریخ مستند کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۵- ۱۸:۲۸
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برچسب ها: مراسم تشییع ، رهبر انقلاب ، فضای مجازی ، کاربران فضای مجازی ، شکوه حضور
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