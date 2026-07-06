به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با آیین تشییع پیکر رهبر شهید آیت الله سید علی خامنه ای و خانواده معظم ایشان، مردم شهرستان خوی با برگزاری آیین عزاداری جاماندگان بدرقه، در غم این ضایعه بزرگ به سوگ نشستند.

همزمان با برگزاری آیین تشییع پیکر رهبر شهید آیت الله سید علی خامنه ای و خانواده معظم ایشان، مردم ولایت مدار شهرستان خوی با حضور گسترده در آیین عزاداری خیابانی جاماندگان بدرقه، یاد و راه این شهید والامقام و خانواده شهیدش را گرامی داشتند.

در این مراسم که با حضور خانواده های معظم شهدا، مسئولان، جوانان، ورزشکاران و اقشار مختلف مردم برگزار شد، عزاداران با سینه زنی، مرثیه سرایی و سر دادن شعارهای حماسی، اندوه خود را از تشییع رهبر شهید و خانواده معظم ایشان ابراز کردند و بر تداوم راه شهدا، پاسداری از آرمان های انقلاب اسلامی و تبعیت از ولایت تأکید کردند.

شرکت کنندگان در این آیین با تأکید بر وحدت، انسجام ملی و ایستادگی در برابر دشمنان، اعلام کردند که راه رهبر شهید و شهدای انقلاب اسلامی با قدرت و استواری ادامه خواهد یافت.