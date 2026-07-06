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جلوگیری از هدر رفت آب، استفاده از روشهای نوین آبیاری و کاهنده مصرف از راهکارهای مهم و موثر برای گذر موفق از خشکسالی و تنش آبی در تابستان امسال آب است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد،صرفه جویی در مصرف آب اهمیت بسیار بالایی دارد، چرا که منابع آب شیرین در جهان محدود و حیاتی هستند. این صرفه جویی نه تنها به حفظ محیط زیست و تعادل اکوسیستمها کمک میکند، بلکه تضمینکننده دسترسی به آب آشامیدنی سالم برای نسلهای آینده است. با توجه به افزایش جمعیت و تغییرات اقلیمی، مدیریت صحیح منابع آب به یک ضرورت تبدیل شده است.
۱- منابع آب، سرمایهای نیستند که بتوان آنها را به سادگی جایگزین کرد.
۲- هرتصمیم درست درمصرف آب، نشانه حفظ این سرمایه، احترام به طبیعت و نسلهای آینده است.
۳- از خانهها تا مزارع و از صنایع تا شهرها، همه در حفظ این نعمت الهی مسئول هستیم.
۴- روشهای نوین آبیاری، گامی برای حفظ منابع آبی و تولید بیشتر با مصرف کمتر است.
۵- صرفهجویی، به معنای کم مصرف کردن نیست. در زمان و مکان درست، مصرف کردن است.
۶- استفاده از دانش و فناوری، هم بهرهوری را افزایش میدهد و هم از هدر رفت آب جلوگیری میکند.
۷- آب، میراثی است که از گذشته به ما رسیده و باید سالم به آینده سپرده شود.