به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد،صرفه‌ جویی در مصرف آب اهمیت بسیار بالایی دارد، چرا که منابع آب شیرین در جهان محدود و حیاتی هستند. این صرفه‌ جویی نه تنها به حفظ محیط زیست و تعادل اکوسیستم‌ها کمک می‌کند، بلکه تضمین‌کننده دسترسی به آب آشامیدنی سالم برای نسل‌های آینده است. با توجه به افزایش جمعیت و تغییرات اقلیمی، مدیریت صحیح منابع آب به یک ضرورت تبدیل شده است.

۱- منابع آب، سرمایه‌ای نیستند که بتوان آنها را به سادگی جایگزین کرد.

۲- هرتصمیم درست درمصرف آب، نشانه حفظ این سرمایه، احترام به طبیعت و نسل‌های آینده است.

۳- از خانه‌ها تا مزارع و از صنایع تا شهرها، همه در حفظ این نعمت الهی مسئول هستیم.

۴- روش‌های نوین آبیاری، گامی برای حفظ منابع آبی و تولید بیشتر با مصرف کمتر است.

۵- صرفه‌جویی، به معنای کم مصرف کردن نیست. در زمان و مکان درست، مصرف کردن است.

۶- استفاده از دانش و فناوری، هم بهره‌وری را افزایش می‌دهد و هم از هدر رفت آب جلوگیری می‌کند.

۷- آب، میراثی است که از گذشته به ما رسیده و باید سالم به آینده سپرده شود.