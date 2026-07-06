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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۴/۱۵

سازمان هواشناسی برای شمال‌غرب و جنوب‌شرق کشور رگبار، رعدوبرق و وزش باد پیش بینی کرد. برای مناطق مرکزی و شرقی هم وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی شده.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۵- ۱۸:۳۶
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برچسب ها: وضعیت آب و هوای کشور ، دمای هوا ، بارندگی ، هواشناسی
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