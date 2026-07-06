فرهنگیان و دانش‌آموزان شیراز در قلب حرم شاهچراغ، درس ایستادگی و حفظ میهن را از امام شهید بازخوانی و با پیمانِ وفاداری به آرمان‌های رهبری بر ادامه راه شهدا تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرهنگیان و دانش‌آموزان شیراز با تجمع در حرم مطهر شاهچراغ، در مراسمی حماسی با امام شهید وداع و تجدید پیمان کردند؛ آنها بار دیگر با مردی عهد بستند که از او درس استقامت، عزت و مردانگی آموختند و بر ایستادگی در مسیر آرمان‌های رهبری تأکید کردند.

فرهنگیان شیراز در کنار دانش آموزان، با تجمع در حرم شاهچراغ با امام شهید وداع و تجدید پیمان کردند.

آن ها دوباره با مردی عهد بستند که از او درس استقامت، استواری، عزت، مهربانی و مردانگی آموختند.