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فرهنگیان و دانشآموزان شیراز در قلب حرم شاهچراغ، درس ایستادگی و حفظ میهن را از امام شهید بازخوانی و با پیمانِ وفاداری به آرمانهای رهبری بر ادامه راه شهدا تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرهنگیان و دانشآموزان شیراز با تجمع در حرم مطهر شاهچراغ، در مراسمی حماسی با امام شهید وداع و تجدید پیمان کردند؛ آنها بار دیگر با مردی عهد بستند که از او درس استقامت، عزت و مردانگی آموختند و بر ایستادگی در مسیر آرمانهای رهبری تأکید کردند.
فرهنگیان شیراز در کنار دانش آموزان، با تجمع در حرم شاهچراغ با امام شهید وداع و تجدید پیمان کردند.
آن ها دوباره با مردی عهد بستند که از او درس استقامت، استواری، عزت، مهربانی و مردانگی آموختند.