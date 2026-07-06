اعلام محدودیتهای ترافیکی در مشهدمقدس، در ایام تشییع رهبر شهید امت
محدودیتهای ترافیکی در ۵ مسیر منتهی به حرم رضوی در مشهد در ایام تشییع رهبر شهید،اعمال می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،این مسیرها شامل خیابان امام رضا (ع)؛ از پایانه مسافربری امام رضا (ع) تا حرم مطهر، بلوار قرنی و خیابان شهید رئیسی؛ از میدان فردوسی تا حرم مطهر، بلوار طبرسی جنوبی؛ از تقاطع فجر تا حرم مطهر، بلوار مصلی و خیابان نواب صفوی؛ از تقاطع غیرهمسطح مصلی تا حرم مطهر و بلوار جمهوری اسلامی؛ از میدان پرواز تا میدان پانزده خرداد خواهد بود.
از شهروندان و زائران خواسته شده است برای سهولت در تردد از مسیرهای جایگزین و وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.