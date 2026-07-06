محدودیت‌های ترافیکی در ۵ مسیر منتهی به حرم رضوی در مشهد در ایام تشییع رهبر شهید،اعمال می شود.

اعلام محدودیت‌های ترافیکی در مشهدمقدس، در ایام تشییع رهبر شهید امت

اعلام محدودیت‌های ترافیکی در مشهدمقدس، در ایام تشییع رهبر شهید امت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،این مسیرها شامل خیابان امام رضا (ع)؛ از پایانه مسافربری امام رضا (ع) تا حرم مطهر، بلوار قرنی و خیابان شهید رئیسی؛ از میدان فردوسی تا حرم مطهر، بلوار طبرسی جنوبی؛ از تقاطع فجر تا حرم مطهر، بلوار مصلی و خیابان نواب صفوی؛ از تقاطع غیرهمسطح مصلی تا حرم مطهر و بلوار جمهوری اسلامی؛ از میدان پرواز تا میدان پانزده خرداد خواهد بود.

از شهروندان و زائران خواسته شده است برای سهولت در تردد از مسیرهای جایگزین و وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.