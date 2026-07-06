به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام والمسلمین علی قنواتی معاون امور طلاب و دانش آموختگان حوزه های علمیه گفت: تشییع حضرت آقای شهید مراسمی است که یک روی آن غم، اندوه، سوگ و مصیبت، و روی دیگر آن حماسه، اتحاد و همدلی و وحدت امت اسلام حول محور ولایت است.

معاون امور طلاب و دانش آموختگان حوزه های علمیه ادامه داد: در کنار همه گروه های مردمی که خود را مهیای برگزاری منظم، عزت آفرین، مقتدرانه و هرچه باشکوه‌تر این مراسم کرده‌اند، ستاد حوزوی تشییع قائد شهید در قم شکل گرفت تا بتواند همه ظرفیت ها و بسترهای موجود حوزه‌های علمیه برای خدمت رسانی شایسته و کریمانه به زائرین و دلدادگان از راه‌های دور و نزدیک را فراهم آورد.

وی با اشاره به منطقه بندی صورت گرفته در مدارس علمیه قم و تهران، اعلام کرد که اسکان و پذیرایی کاروان های مختلف در مکان های وابسته به حوزه و حتی برخی منازل طلاب و روحانیون خواهر و برادری که از قبل اعلام آمادگی کرده اند صورت می پذیرد.

معاون امور طلاب و دانش آموختگان حوزه‌های علمیه با تقدیر و تشکر از همه کسانی که در این روزها و شب ها بصورت جهادی مشغول خدمت رسانی هستند، از تمام جانفدایان و آحاد مردمی که مبعوث شده‌اند درخواست کرد که حضور میلیونی و پرشکوهی در مراسم تشییع رهبر شهید داشته باشند تا ان شاءلله بتوان این مسیر را با اقتدار، افتخار و عزت ادامه داد و پیام روشنی را به همه جهان صادر کرد؛ پیامی که حاوی اتحاد و همدلی بیش از پیش مردم و انتقام از تمام جنایتکارانی که این فاجعه را رقم زده اند می باشد.