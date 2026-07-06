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آمادگی کامل استان قم برای بدرقه آقای شهید ایران

استاندار قم از آمادگی کامل این استان برای برگزاری مراسم تشییع خبر داد. به گفته آقای بهنام‌جو زیرساخت‌های لازم برای اسکان یک میلیون زائر فراهم شده است. حدود دو هزار موکب مردمی هم آماده خدمت‌رسانی‌ هستند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۵- ۱۸:۵۳
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برچسب ها: مراسم تشییع ، استان قم ، استاندار قم
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