اعتبار کالابرگ الکترونیکی تیر ماه برای سرپرستان خانوار با رقم پایانی کد ملی ۰، ۱ و ۲ و خانواده‌های زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی از امروز فعال شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: مشمولان می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد از اعتبار کالا برگ خرید کنند.

کیامرث برخورداری افزود: مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات، ماکارونی، محصولات کشاورزی میوه و تره بار اقلامی است که امکان خرید آن با اعتبار کالابرگ وجود دارد.

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وی گفت: اعتبارکالابرگ با رقم پایانی کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ از بیستم تیر ماه و رقم پایانی کد ملی ۷، ۸ و ۹ هم از بیست و پنجم تیرماه برای خانوار‌ها فعال می‌شود.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان افزود: شهروندان تنها به پیامک‌های رسمی با سرشماره V.Refah اعتماد کرده و از بازکردن لینک‌های ناشناس خودداری کنند.