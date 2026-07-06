همزمان با مراسم وداع و تشییع رهبر شهید امت در تهران، مردم جنوب‌غرب خوزستان با حضور در اجتماع مردمی، بار دیگر با مقام معظم رهبری تجدید بیعت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، همزمان با برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید امت در تهران، مردم جنوب‌غرب خوزستان با حضور گسترده در اجتماع مردمی، ضمن سوگواری، بار دیگر بر پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و تبعیت از منویات مقام معظم رهبری تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با سر دادن شعارهای حماسی، وفاداری خود به ولایت و راه شهدا را اعلام کرده و حضور پرشور مردم در آیین وداع و تشییع رهبر شهید را نشانه وحدت، انسجام و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان دانستند.

حاضران همچنین بر ادامه راه رهبر شهید، پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و تداوم حضور در صحنه‌های دفاع از نظام و آرمان‌های انقلاب تا ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) تأکید کردند.