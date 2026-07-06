این روز‌ها شریان‌های منتهی به مشهد مقدس، شاهد حضور بی‌سابقه عاشقانی است که از سراسر کشور برای وداع با پیکر «آقای شهید ایران» راهی دیار توس شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، این روز‌ها شریان‌های منتهی به مشهد مقدس، شاهد حضور بی‌سابقه عاشقانی است که از سراسر کشور برای وداع با پیکر «آقای شهید ایران» راهی دیار توس شده‌اند.

این سفر فراتر از یک تردد جاده‌ای، خیزشی ملی برای تجدید بیعت با آرمان‌های آقای شهید ایران است.

در گفت‌و‌گو با مسافران، یک جمله تکرار می‌شود: آمده‌ایم تا بگوییم پرچم خدمت زمین نمی‌ماند و ما بر عهد خود با شهیدمان وفاداریم.

جاده‌های منتهی به مشهد اکنون بیش از آنکه مسیر تردد خودرو‌ها باشد، میدان نمایش وفاداری ملتی است که بر پایبندی به مسیر انقلاب مهر تأیید می‌زنند.