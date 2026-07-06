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میدان شهدای اراک برای صد و بیست و هفتمین شب میزبان جانفدایانی بود که شعلههای عشق به امام شهید امت در قلبهایشان خاموش نمیشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ از دل شعلههای عشق به وطن تا حماسه وفاداری به آرمانهای امام شهید، عهدی است که عمر آن از صد و بیست و هفت شب گذشته و تا پیروزی نهایی ایران بر دشمنان روشن خواهد ماند.
میدان شهدای اراک دیشب هم میزبان جمعیتی بود که با قلبی سرشار از اندوه در فراق قائد امت گرد هم آمدند؛ مردمی که با یکدلی و وحدتی مثال زدنی چهار ماه است که پر شور و بی وقفه آمدهاند تا به همگان ثابت کنند شعلههای عشق به وطن و انقلاب هرگز در قلب هایشان خاموش نمیشود.