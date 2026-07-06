تقابل ایران و فلسطین در رقابت‌های نوجوانان غرب آسیا

تقابل ایران و فلسطین در رقابت‌های نوجوانان غرب آسیا

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم بسکتبال زیر ۱۸ سال پسران ایران در نخستین دیدار خود از رقابت‌های غرب آسیا (انتخابی کاپ آسیا)، روز سه‌شنبه ۱۶ تیر ماه از ساعت ۱۴:۰۰ در ورزشگاه شاهزاده حمزه شهر امان کشور اردن به مصاف تیم فلسطین خواهد رفت.

تیم ملی بسکتبال ایران در رده‌بندی جوانان (زیر ۱۸ سال) فدراسیون جهانی بسکتبال در رتبه ۲۸ قرار دارد، اما تیم ملی فلسطین در این رده‌بندی حضور ندارد.

این اولین بازی دو تیم در این رقابت‌ها خواهد بود. دو تیم، دیدار افتتاحیه این رقابت‌ها را هم در اردن برگزار خواهند کرد. در ادامه بازی‌های روز اول، عراق مقابل لبنان قرار خواهد گرفت و اردن میزبان به مصاف سوریه می‌رود.

در پایان این رقابت‌ها، ۳ تیم برتر سهمیه حضور در رقابت‌های کاپ آسیا جوانان پسر را دریافت خواهند کرد.