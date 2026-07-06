به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جلسه هماهنگی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید ایران در استانداری خوزستان باحضور جمعی از مسئولان برگزار شد.

برگزاری آیین های محله‌ای و منطقه‌ای ازجمله؛ قرائت قرآن کریم به نیت رهبر شهید، ادعیه خوانی،مرثیه خوانی و...برگزار می شود.

به گفته رضا نجاتی، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان؛ ۵۰ درصد شرکت کنندگان در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید به وسیله نقلیه شخصی و ۵۰ درصد دیگر در قالب کاروانها و با بهره گیری از حمل و نقل عمومی به این مراسم اعزام شده اند.