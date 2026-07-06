نصرت و پیروزی، وعده قطعی خداوند متعال و مهمترین تکیه گاه رهبر شهید امت که از او شخصیتی شجاع، مقتدر و مدبر ساخت که باعث ذلت مستکبران عالم شد.

نصرت و پیروزی، وعده صادق امام شهید به ملت

نصرت و پیروزی، وعده صادق امام شهید به ملت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،پیام رهبر شهید انقلاب اسلامی در آخرین دیدار با مردم قم در ۱۹ دی ۱۴۰۴ ، نوید نصرت و پیروزی بود؛ پیامی که قرار است در آیین باشکوه وداع و تشییع، با حضور پرشور مردم، به تجدید عهدی دوباره با آرمان‌های انقلاب اسلامی تبدیل شود.

عاشقان و دلباختگان قائد شهید امت در آخرین دیدار و بدرقه پیکر پاک امام شهید امت همان پیام را با گام‌های خود روایت خواهند کرد؛ حضوری که نشان خواهد داد راه شهیدان با شهادت آنان متوقف نمی‌شود.

این بدرقه، تنها وداع با یک رهبر نیست؛ تجدید میثاق ملتی است که راه مقاومت را ادامه خواهند داد و به وعده الهی نصرت؛ ایمان دارند.