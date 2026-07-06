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نصرت و پیروزی، وعده قطعی خداوند متعال و مهمترین تکیه گاه رهبر شهید امت که از او شخصیتی شجاع، مقتدر و مدبر ساخت که باعث ذلت مستکبران عالم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،پیام رهبر شهید انقلاب اسلامی در آخرین دیدار با مردم قم در ۱۹ دی ۱۴۰۴ ، نوید نصرت و پیروزی بود؛ پیامی که قرار است در آیین باشکوه وداع و تشییع، با حضور پرشور مردم، به تجدید عهدی دوباره با آرمانهای انقلاب اسلامی تبدیل شود.
عاشقان و دلباختگان قائد شهید امت در آخرین دیدار و بدرقه پیکر پاک امام شهید امت همان پیام را با گامهای خود روایت خواهند کرد؛ حضوری که نشان خواهد داد راه شهیدان با شهادت آنان متوقف نمیشود.