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مشت گره‌کرده رهبر شهید انقلاب، نمادی از وحدت

یک مشت گره‌کرده، نمادی از وحدت که از پیکر رهبر شهید انقلاب آغاز شد و در صف‌های بدرقه و وداع به اوج رسید.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۵- ۱۹:۱۲
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برچسب ها: مراسم تشییع ، رهبر انقلاب ، حضور پرشور مردم ، مشت گره کرده
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