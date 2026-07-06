ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، ادارات، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و بخش خصوصی استان مرکزی برای مراسم وداع با پدر شهید امت در قم، بسیج شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ تیم پشتیبانی و امدادی استان مرکزی فردا همزمان با مراسم وداع با رهبر شهید در قم، عهده دار ارایه خدمات به زائران در محور‌های جاده‌ای و شهری خواهد بود.

در راستای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم عزاداری و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، کمیته پشتیبانی و اداره‌کل مدیریت بحران استان مرکزی با هماهنگی و بسیج ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، ادارات، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و بخش خصوصی استان، نسبت به تأمین، تجمیع، بارگیری و انتقال تجهیزات، امکانات و اقلام پشتیبانی مورد نیاز به شهر قم اقدام کرد.

با توجه به تعیین استان مرکزی به‌عنوان استان معین قم مرحله دوم تجهیزات و امکانات مورد نیاز با برنامه‌ریزی و هماهنگی کمیته‌های مذکور به محل برگزاری مراسم ارسال شد. همچنین طی روز‌های گذشته نیز تجهیزات و اقلام پشتیبانی استان به منظور تقویت ظرفیت‌های اجرایی به استان‌های قم و تهران منتقل شده است.