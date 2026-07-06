صبح فردا به امامت آیت اله جوادی آملی در مسجد جمکران نماز بر پیکر مطهر پیکر مطهر رهبر شهید حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای اقامه می‌شود .

مردم قم ، فردا میزبان آقای شهید ایرانند

مردم قم ، فردا میزبان آقای شهید ایرانند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مراسم تشییع پیکر مطهر پیشوای شهید امت اسلامی فردا در قم برگزار می‌شود.

صبح فردا نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید به امامت آیت اله جوادی آملی در مسجد جمکران اقامه می‌شود و سپس از مسجد جمکران به سمت حرم مطهر حضرت معصومه تشییع خواهد شد

چهارشنبه مردم عراق از پیکر مطهر امام شهید میزبانی می‌کنند و تاکنون ۱۰ استان این کشور پس فردا را تعطیل رسمی اعلام کردند

پیکر مطهر امام شهید پنج شنبه در مشهد تشییع و در حرم مطهر رضوی به خاک سپرده خواهد شد

مراسم سراسری وداع با امام شهید همزمان با مراسم تشییع در تهران، ظهر دوشنبه ۱۵ تیر در مصلا‌ها مساجد، بقاع متبرکه و حرم‌های مطهر امامزادگان سراسر کشور برگزار خواهد شد.