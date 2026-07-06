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سرهنگ تقیخانی، رئیس پلیس راه قزوین، با اشاره به تردد سنگین زائران و مسافران پس از پایان مراسم عزاداری در تهران، از آمادگی کامل پلیس برای مدیریت این حجم از سفر خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، سرهنگ تقی خانی، رئیس پلیسراه در گفتگوی خبر 20 شبکه قزوین با اشاره به افزایش چشمگیر تردد خودروها و اتوبوسها در محورهای مواصلاتی، گفت: پس از پایان مراسم عزاداری در تهران، حجم زیادی از زائران و مسافران در حال بازگشت هستند و این ترافیک تا نیمههای شب ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه پلیس برای مدیریت این شرایط از قبل آمادگی کامل داشته است، افزود: بیش از ۳۰۰ نیروی پلیس بهصورت شبانهروزی در محورهای مختلف مستقر شدهاند و بیش از ۵۰ تیم گشتی و پیاده نیز در نقاط گوناگون بهکار گرفته شدهاند تا امنیت و آرامش سفرها تأمین شود.
رئیس پلیس راه قزوین همچنین از ایجاد محلهای استراحت در مسیرهای پرتردد خبر داد و گفت: این اقدام با هدف کاهش خستگی و خوابآلودگی رانندگان انجام شده تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.
سرهنگ تقیخانی با اشاره به آمار حوادث رانندگی در روزهای اخیر تصریح کرد: با وجود افزایش ترافیک، تعداد تصادفات فوتی ۲۵ درصد و مجموع تصادفات ۸۰ درصد کاهش یافته که این موضوع نشاندهنده همکاری خوب مسافران با پلیس و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی است.