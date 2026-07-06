پیکر‌های مطهر قائد شهید امت و اعضای خانواده ایشان، امروز دوشنبه (۱۵ تیر ۱۴۰۵) با حضور عاشقان و عزاداران آن عزیز بزرگوار در تهران تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم تشییع پیکر مطهر آقای شهید امت و تنی چند از اعضای خانواده معظم له با حضور پُرشور و گسترده عاشقان و عزاداران آن بزرگوار در تهران برگزار شد.

در لحظه لحظه تشییع پیکر امام شهید، شاهد حضور گسترده و پرشور مردم در مسیر‌های اعلام شده به خصوص محوطه میدان آزادی بودیم؛ ازدحام امت داغدار چنان سنگین بود که بسیاری از عزاداران و رهروان پدر امت، ب وجوداشتیاق فراوان، موفق به ورود به محدوده حضور خودرو حامل پیکرهای مطهر نشدند.

فضای خیابان‌ها و مسیر‌های اعلام شده با حضور بی‌دریغ مردم لبریز شده و مردم در گوشه و کنار مسیر منتظر کسب فرصت برای وداع با امام مهربانی‌های خویش بودند.



بی نظیرترین مردم از سراسر جهان بر خودرو حامل پیکر آقای خود گرد هم آمدند تا ضمن وداع با پدر مهربان امّت، با خلف صالح و فرزند شایسته ایشان پیمان ببندند تا با پای جان و آخرین قطره خون، از انقلاب و نظام اسلامی دفاع کنند و راه امامین و فرماندهان شهید را ادامه دهند.



دوری و بی ‌تو بی‌قرارم

