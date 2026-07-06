به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ولی بهره‌مند گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود دمای هوا در مناطق سردسیری استان از ۳۹ درجه سانتی‌گراد فراتر رود و در مناطق گرمسیری نیز دما به مقادیر بالاتری برسد.

وی اضافه کرد: با توجه به افزایش قابل توجه دمای هوا، احتمال وقوع گرمازدگی و همچنین آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌ها طی این مدت بالا ارزیابی می‌شود.

وی از مردم خواست از تردد غیرضروری در ساعات گرم روز خودداری ، در مصرف آب صرفه‌جویی و از روشن کردن آتش در طبیعت به طور جدی پرهیز کنند.