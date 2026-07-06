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جاماندگان از وداع و تشییع پایتخت و دلدادگان ولایت میآیند تا در اجتماع میلیونی وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب درقم شرکت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،امتداد وداع میلیونی مردم ایران اسلامی در تهران با پیکر مطهر سالار شهیدان انقلاب، تا ساعاتی دیگر و در سحرگاه شانزدهم تیر، به شهر خون و قیام میرسد؛ ادامه راه امام شهید و استقامت تا پایان صهیون، مهمترین قول و قرار مردم داغدار با امام شهید امت است.
شرکت کنندگان از استانهای مختلف به ویژه استانهای جنوب، جنوب غرب و غربی کشور با سفر به استان قم در این مراسم معنوی که از ساعت ۵ صبح سهشنبه در مسجد مقدس جمکران آغاز میشود، حضور خواهند داشت.