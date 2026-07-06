جاماندگان از وداع و تشییع پایتخت و دلدادگان ولایت می‌آیند تا در اجتماع میلیونی وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب درقم شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،امتداد وداع میلیونی مردم ایران اسلامی در تهران با پیکر مطهر سالار شهیدان انقلاب، تا ساعاتی دیگر و در سحرگاه شانزدهم تیر، به شهر خون و قیام می‌رسد؛ ادامه راه امام شهید و استقامت تا پایان صهیون، مهمترین قول و قرار مردم داغدار با امام شهید امت است.

شرکت کنندگان از استان‌های مختلف به ویژه استان‌های جنوب، جنوب غرب و غربی کشور با سفر به استان قم در این مراسم معنوی که از ساعت ۵ صبح سه‌شنبه در مسجد مقدس جمکران آغاز می‌شود، حضور خواهند داشت.

برخی از استان‌ها با برپایی مواکب مردمی علاوه بر حضور در این مراسم معنوی، در پذیرایی از زائران از راه رسیده و وداع کنندگان با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب مشارکت دارند.