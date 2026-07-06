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شکست حربه آخر دشمن

وقتی همه ترفند شبکه‌های معاند برای برهم زدن مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب به بن بست می‌خورد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۵- ۱۹:۳۴
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برچسب ها: مراسم تشیع ، رهبر انقلاب ، رسانه های معاند ، اینترنشنال
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