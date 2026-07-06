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تشییع پیکر شهید امت در عراق در مسیری ۱۲ کیلومتری برگزار میشود؛ ۳ هزار خبرنگار و ۲۳ مرکز پخش زنده مراسم را پوشش میدهند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، سپهبد سعد معن، سخنگوی ستاد تشییع پیکر مطهر شهید امت در دیدار با فرماندهان پلیس، حشد الشعبی و نماینده موکب داران نجف اعلام کرد مراسم تشییع حضرت آیتالله العظمی شهید سید علی خامنهای (قدس سره) در عراق در دو شهر نجف اشرف و کربلای معلی و در مجموع در حدود ۱۲ کیلومتر برگزار خواهد شد و بیش از سه هزار خبرنگار و نماینده رسانههای داخلی و خارجی این مراسم را پوشش خواهند داد.
وی افزود: آیین استقبال رسمی از پیکر مطهر، سهشنبه شب در فرودگاه بغداد با حضور مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق برگزار میشود و مراسم اصلی تشییع صبح چهارشنبه با حضور گسترده مردم در نجف اشرف و کربلای معلی آغاز خواهد شد.
سخنگوی ستاد تشییع گفت: برای پوشش رسانهای این مراسم، ۲۳ مرکز پخش زنده و بیش از ۲۵۰۰ دوربین تصویربرداری در مسیرهای تشییع در نجف و کربلا مستقر شدهاند و تصاویر این مراسم را برای رسانههای داخلی و بینالمللی مخابره خواهند کرد.
سعد معن با تأکید بر آمادگی کامل دستگاههای امنیتی و خدماتی عراق اعلام کرد تمامی نیروهای امنیتی این کشور در اجرای طرح تأمین امنیت مراسم مشارکت دارند و ۱۵۰ دستگاه آمبولانس نیز در طول مسیرهای تشییع مستقر خواهند شد.
وی همچنین گفت: مسیر تشییع در نجف اشرف ۶ کیلومتر و در کربلای معلی ۵.۸ کیلومتر تعیین شده است. تاکنون ۷۵۱ موکب حسینی نیز برای خدمترسانی به عزاداران در این دو شهر ثبت شدهاند و پیشبینی میشود شمار موکبها در روزهای آینده افزایش یابد.
این در حالی است که یازده استان عراق به منظور تسهیل حضور گسترده مردم در مراسم تشییع، روزهای سهشنبه و چهارشنبه را تعطیل رسمی اعلام کردهاند.