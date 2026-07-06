به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، استاندار مازندران گفت: جهت تسهیل تردد زائرین در مسیر بازگشت از آیین با شکوه تشییع امام شهید فردا سه شنبه ۱۶ تیرماه کلیه ادارات و دستگاه‌های دولتی به استثنای بانک‌ها و دستگاه‌های خدمات رسان را تعطیل اعلام کرد.

مهدی یونسی رستمی با اشاره به خروش حماسی و حضور تاریخی مردم ولایت‌مدار استان در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب، اظهار داشت: با توجه به حجم گسترده حضور مردم شریف و غیور مازندران در این آیین‌های معنوی و به منظور رفاه حال هم‌وطنان عزیز برای بازگشت به شهر‌های خود و همچنین تسهیل در حضور سایر شهروندان در مراسم پیش‌رو، کلیه ادارات، دستگاه‌های اجرایی و مراکز آموزشی استان در روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه تعطیل اعلام می‌گردد.

استاندار مازندران با تأکید بر لزوم تداوم ارائه خدمات عمومی به مردم، تصریح کرد: علی‌رغم تعطیلی دستگاه‌های اداری، بانک‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان استان طبق روال معمول فعال بوده و به ارائه خدمات ضروری به هم‌استانی‌های عزیز ادامه خواهند داد.

وی در پایان ضمن قدردانی از بصیرت و شور انقلابی مردم مازندران در گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، تصریح کرد: حضور آگاهانه و پرشور ملت بزرگ ایران در این عرصه، بار دیگر پیوند عمیق امت با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و رهبری را به جهانیان ثابت کرد و این استان همچون همیشه در صف اول وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار دارد.