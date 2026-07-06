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با فرا رسیدن فصل برداشت میگو، عملیات برداشت میگوی صادراتی از یک هزار و ۲۷۰ هکتار اراضی زیر کشت در سواحل مکران زودتر از سایر استانهای ساحلی کشور آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بهزاد امیری سرپرست اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان گفت: در سواحل جنوبی استان دومجتمع فعال پرورش میگو، وجود دارد که در سال زراعی جاری با ذخیره سازی ۲۵۴ میلیون قطعه پست لارو، زیرکشت میگو قرار گرفتهاند.
وی افزود:در سواحل مکران بدلیل شرایط آب هوا و اقلیم مناسب وهمچنین آبهای عاری از بیماری، تنها نقطهای از ایران است که در سال سه بارظرفیت پرورش وبرداشت میگو را دارد.
امیری بیانکرد:در نزدیک آبهای ساحلی سیستان وبلوچستان سه مرکز تولید وتکثیر بچه میگو وجود دارد که درسال ظرفیت تولید بیش از ۵۰۰ میلیون پست لارو میگو را دارند.
وی ادامه داد: وجود مراکز تکثیر بچه میگو در سواحل سیستان و بلوچستان، شرایط پرورش میگو برای پرورش دهندگان و سرمایهگذاران را نسبت به سایر استانهای ساحلی کشور بسیار باصرفهتر و کم هزینهتر کرده است.
سرپرست ادارهکل شیلات سیستان وبلوچستان تصریح کرد: از مجموع یک هزارو ۲۷۰ هکتار زیرکشت میگو، پیش بینی میشود درپایان فصل برداشت در دوره اول سه هزارو ۹۰۰ تن میگو برداشت شود.
امیری بیان کرد:میگویی که در مزارع پرورش میگوی سیستان وبلوچستانپرورش داده میشود، از نوع صادراتی است که پس از برداشت به کشورهای حاشیه خلیح فارس، روسیه وچین صادر میشود.