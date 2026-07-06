اهالی ادب، هنر، معاونان و مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در «خیمه هنر» در آیین وداع با آقای شهید ایران شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اهالی قلم و نشر در موکب خانه کتاب و ادبیات ایران در آیین وداع با آقای شهید ایران دوشنبه ۱۵ تیر گرد هم آمدند. همچنین جمعی از هنرمندان، معاونان و مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در «خیمه هنر» به عزاداری پرداختند.

محسن جوادی معاون فرهنگی، مهدی شفیعی معاون هنری، نیکنام حسینی‌پور مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آزاده نظربلند دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، ابراهیم حیدری مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات اسلامی، محمدالهیاری فومنی مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی و جمعی از هنرمندان در این رویداد حضور داشتند.