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مدیر ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه از پایان فعالیت ۲۴ ساعته این شبکه و بازگشت ساعت حرکت قطارها به حالت عادی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هادی زند با اشاره به اینکه از ۱۳ تیرماه و همزمان با آغاز مراسم بدرقه آقای شهید ایران متروی تهران بهصورت شبانهروزی فعالیت میکرد، اظهار داشت: با خاتمه یافتن این مراسم، برنامه خدماترسانی به روال سابق بازگشته است.
وی افزود: بر این اساس، آخرین حرکت قطارها از مبادی خطوط درونشهری ساعت ۲۳ و آخرین حرکت قطار در خط ۵ (به سمت گلشهر) ساعت ۲۲ خواهد بود.
زند در پایان خاطرنشان کرد:سرویسدهی مترو در روز تعطیل فردا، دقیقاً مطابق با برنامهی روزهای تعطیل انجام خواهد شد.