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محسن چاوشی در فضای مجازی از افسوس خود برای نداشتن شناخت کافی از رهبر شهید نوشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محسن چاوشی خواننده همزمان با برگزاری آیین تشییع رهبر شهید، در فضای مجازی نوشت: «تسلیت به ما مردم ایران که حجاب معاصرت نگذاشت تو را چنان که باید بشناسیم.»
چاوشی به آنچه در جنگ اخیر رخ داده نیز واکنشهای متعددی داشته است. او به یاد ماکان نصیری ویدیویی با صدای خودش منتشر کرد و پویشی را برای حمایت از خانوادههای نیازمند جهت تامین بستههای ارزاق راه انداخت و در میانه جنگ نیز خواستار همدلی و کمکهای مردمی برای نیازمندان شد.