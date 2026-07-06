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حجتالاسلام والمسلمین ملانوری با حضور در خیمهگاه عزاداری «بهون بختیاری شهدای زاگرس» در تهران، که در ایام وداع با امام شهید امت در تهران برگزار شده بود، از تلاشهای فرهنگی کانونهای مساجد استان خوزستان در پاسداشت آیینهای سنتی قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام والمسلمین علی ملانوری، با حضور در خیمهگاه عزاداری «بهون بختیاری شهدای زاگرس» در تهران، ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت رهبر انقلاب اسلامی، از تلاشهای فرهنگی کانونهای مساجد استان خوزستان در پاسداشت آیینهای سنتی قدردانی کرد.
رئیس ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور در حاشیه بازدید از این خیمهگاه که به مناسبت مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب برپا شده است، افزود: در این مجموعه، جلوههایی از آداب، رسوم، دلاورمردیها و روحیه سلحشوری قوم بختیاری به زیبایی به نمایش درآمده است.
وی با گرامیداشت یاد شهدای قوم بختیاری و امام شهید امت، اضافه کرد: در این بازدید، در جریان فعالیتهای فرهنگی ارزشمندی که در استان خوزستان با هدف پاسداشت ارزشهای محلی، موسیقی بومی و سنتهای اصیل در حال انجام است، قرار گرفتیم.
دبیر شورای فرهنگ و هنر روستا و عشایر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اهمیت خردهفرهنگها در هویت ملی ایران، گفت: آبشخورهای اصلی فرهنگ غنی ایران اسلامی، همین خردهفرهنگها و آدابورسوم اقوام و طوایف مختلف در سراسر کشور هستند. امیدواریم با فراهم شدن بسترهای لازم، شاهد نگهداشت، ترویج و توسعه این ریشههای فرهنگی باشیم.
مشاور وزیرفرهنگ و رئیس ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور، در پایان ضمن تقدیر از دستاندرکاران برپایی این مجموعه، تصریح کرد: صمیمانه از تمامی عزیزانی که در ایجاد این فضای معنوی تلاش کردند، بهویژه بچههای مسجدی کانونهای استان خوزستان که با ظرافت، ریشههای فرهنگی ما را در بستر دینی حفظ کرده و توسعه میدهند، تشکر میکنم و توفیق روزافزون آنان را از خداوند متعال خواستارم.
در این دیدار محمدرضا علیزاده احمدآبادی معاون پشتیبانی و توسعه منابع و امور حقوقی و مرتضی کریمی مدیرکل هماهنگی امور ستادی، روابط عمومی و امور بینالملل ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور و مسعود میرزاپور مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد خوزستان حضور داشتند.