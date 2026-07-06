پخش زنده
امروز: -
سردار رستمعلی رفیعی آتانی، فرمانده سپاه صاحبالامر (عج) و سخنگوی ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در استان قزوین، از اعزام بیش از ۱۰۸ هزار نفر از مردم این استان طی سه روز برگزاری مراسم تشییع خبر داد.
خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، سردار رفیعی آتانی با اشاره به مکتب فکری امام شهید و تداوم مسیر خدمت، اظهار داشت: راهی که رهبر شهید در طول سالهای مجاهدت و خدمت ترسیم کرد، به باور عموم مردم و مسئولان، با همان روحیه ایستادگی و وحدت ادامه خواهد یافت. حضور پرشور و گسترده مردم در آیینهای وداع و تشییع، جلوهای روشن از پیوند عمیق آنان با آرمانهای انقلاب است که به عنوان سرمایهای ماندگار، مسیر آینده را روشن نگه میدارد.
جزئیات آمار اعزام زائران استان قزوین
سخنگوی ستاد برگزاری مراسم تشییع در استان قزوین، با ارائه آمار نهایی اعزام زائران به تفکیک روزها بیان کرد: با همت مردم و دستگاههای اجرایی، در مجموع ۱۰۸ هزار و ۱۹۳ نفر از نقاط مختلف استان برای شرکت در این رویداد ملی اعزام شدند.
وی در تشریح این آمار افزود:
• روز نخست: ۲۱ هزار و ۶۳ نفر
• روز دوم: ۳۲ هزار و ۳۱۴ نفر
• روز سوم: ۵۴ هزار و ۸۱۶ نفر
قدردانی از خادمان مردم
سردار رفیعی آتانی در پایان با قدردانی از مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم، از تلاشهای دستگاههای اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی، مجموعههای خدمترسان، موکبداران و تمامی عوامل اجرایی که در بسیج ظرفیتهای استان برای تحقق این حضور پرشور نقش داشتند، تقدیر کرد. وی این همدلی و همکاری را نمونهای کمنظیر از انسجام و همبستگی در خدمترسانی به مردم دانست.