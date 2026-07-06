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مدیرکل هنرهای نمایشی با اشاره به میزبانی مجموعه تئاترشهر از مردم و هنرمندان در مراسم تشییع رهبر شهید گفت: هنرمندان در ایام جنگ تحمیلی و پساجنگ از لحاظ اجرایی و هنری در صحنه بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما اتابک نادری در حاشیه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب درباره فعالیتهای هنرمندان حوزه هنرهای نمایشی در ایام وداع و تشییع رهبر انقلاب ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت رهبر انقلاب اظهار کرد: مجموعه تئاتر شهر و محوطه پیرامونی این مجموعه امروز میزبان عزاداران است که در این هوای گرم در مراسم شرکت کردند.
وی گفت: همچنین هنرمندان حوزههای مختلف هنری همچون اسماعیل خلج، محمدمهدی خاتمی، امیرحسین شفیعی، محمد فرشتهنژاد در مجموعه تئاتر شهر حضور دارند، اما بسیاری از هنرمندان به دلیل محدودیتهای ترافیکی امکان حضور در این مجموعه را پیدا نکردند و در پیامهایی اعلام کردند که در مسیرهای مختلف تشییع رهبر انقلاب حضور دارند.
نادری با اشاره به واکنش هنرمندان نسبت به تشییع رهبر شهید انقلاب افزود: هنرمندان در ایام جنگ تحمیلی و پسا جنگ از لحاظ اجرایی و هنری در صحنه بودند و با انتشار دلنوشتهها و پیامهایی نسبت به این اتفاق اعلام موضع کردند که در رسانهها بازتاب پیدا کرده است و اکنون هنرمندان دل سوخته، با ادای احترام، افتخار و اندوه برای بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید مشارکت میکنند.
مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره اجرای آثار نمایشی به مناسبت تشییع رهبر شهید بیان کرد: این ایام هر شب در رویداد «خیمه هنر»، مجموعه آثار هنری، در قالب موسیقی؛ آواها و نواهای عاشورایی، تعزیه، پردهخوانی و نمایشهای میدانی همچون «باید برخسات» و مستند نمایش «قائد» اجرا شده است. همچنین پیش از این نمایش «ذرات آشوب» در سالن اصلی تئاترشهر اجرا شد و برای ماههای آینده، آثار جدیدتری را در این حوزه خواهیم داشت.
جمعی از هنرمندان و اقشار مختلف مردم امروز دوشنبه (۱۵ تیرماه) همزمان با مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب به دعوت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در محوطه باز مجموعه تئاتر شهر گرد هم آمدند.