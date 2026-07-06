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مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به نقش هنرمندان موسیقی در مراسم تشییع رهبر شهید گفت: هنرمندان در بزنگاههای تاریخی همواره در کنار مردم حضور داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بابک رضایی در حاشیه مراسم تشییع رهبر شهید درباره فعالیتهای هنرمندان و تولید آثار موسیقایی با مضمون رهبر شهید اظهار کرد: واقعه تلخ شهادت رهبر عزیز انقلاب اسلامی ضایعه بسیار جانسوز و جانکاهی بود.
وی گفت: از اولین ساعات این واقعه تلخ و اتفاق تاسفانگیز هنرمندان موسیقی، پای کار انقلاب و نظام بودند و همچون همیشه با تولید آثار ماندگار و تأثیرگذار در قالب قطعات موسیقی تلاش کردند که این فضا و غم اندوه بزرگ را به نوعی برای آحاد مردم کشورمان ترسیم کنند و صدای رسای مردم ایران در این غم بزرگ باشند.
رضایی با اشاره به تولید آثار موسیقی به مناسبت شهادت رهبر انقلاب افزود: آثار متعددی در این حوزه طی چهار ماه گذشته و به خصوص طی ۱۰ روز گذشته با مضمون شهادت رهبر انقلاب توسط هنرمندان برجسته موسیقی ایران تولید شده است و از تک تک آنان تشکر میکنم.
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: هنرمندان موسیقی همان طوری که از بدو شکلگیری انقلاب اسلامی و پیشرفت اتفاقات تاریخی کشورمان از سال ۱۳۵۷ به بعد همیشه در کنار مردم و در بزنگاههای تاریخی با همه وجود حضور داشتند، در این فرصت تاریخی کشور و در این غم بزرگ امت هم مثل همیشه نقشآفرینی کرده و آثار زیادی را تولید کردند.
وی اظهار کرد: دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حداقل پنج اثر را با مضمون شهادت رهبر عزیزمان تولید کرده که از این آثار، دو اثر امشب توسط آقای هاتف خواننده موسیقی پاپ در برنامه «خیمه هنر» در محوطه تئاتر شهر رونمایی خواهد شد.
رضایی با اشاره به برگزاری رویداد «خیمه هنر» گفت: «خیمه هنر» رویدادی است که از سال گذشته با پیشنهاد دفتر موسیقی و حمایت معاونت امور هنری با نمایش آیینها و مناسک عزاداری محرم آغاز شده است و امسال هم دهه دوم محرم در محوطه تئاتر شهر برگزار میشود و تا ۱۶ تیرماه از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۲ پذیرای علاقهمندان است.
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در رویداد «خیمه هنر» برنامههای متنوع هنری توسط هنرمندان مختلف برگزار میشود؛ هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی؛ نقاشی و خوشنویسی به صورت زنده آثاری را خلق میکنند. هنرمندان نمایشی هم پردهخوانی و اجرای تعزیه و نمایشهای فرم را برعهده دارند.
وی بیان کرد: در حوزه موسیقی هم امشب یک گروه از گروههای سرود منتخب تهران آثاری را اجرا میکند، یکی از گروههای موسیقیهای نواحی کشورمان هم آثاری را در حوزه موسیقی سوگ اجرا میکنند و هاتف خواننده موسیقی پاپ هم دو قطعه تولیدی در رثای رهبر شهید را در برنامه امشب اجرا خواهد کرد. همچنین در کنار این برنامهها شاعران انقلاب اسلامی و عاشورایی هم شعرخوانی خواهند کرد.
رضایی با قدردانی از حضور میلیونی مردم در تشییع رهبر شهید انقلاب خاطرنشان کرد: دست تک تک مردم عزیز ایران را برای این حضور میلیونی، پرصلابت و قدرشناسانه از رهبر بزرگ انقلاب اسلامی و رهبر شهیدمان میبوسم و از همه آنان تشکر میکنم. امیدواریم در کنار همدیگر با اتحاد و همدلی ایرانمان را با رهنمودهای رهبر عزیزمان و مدیریت و رهبری جانشین برحقشان آیتالله سید مجتبی خامنهای به امید امام زمان ادامه بدهیم و روز به روز شاهد پیروزیهای بزرگ و موفقیت هر چه بیشتر ملت عزیزمان در عرصههای جهانی و بینالمللی باشیم.