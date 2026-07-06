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علی میناییفرد با نگارش اشعار رهبر شهید انقلاب با خط نستعلیق، تصویری از ایشان خلق کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علی میناییفرد هنرمند خوشنویس و تایپوگرافیست، یکی از هنرمندانی است که در میدان ولیعصر (عج) به خلق اثر تجسمی مرتبط با رهبر شهید انقلاب پرداخته است. وی، اثرش را به اشعار رهبر شهید منقش کرده و با تلفیق گرافیک و خوشنویسی، تصویری از رهبر شهید انقلاب را خلق میکند. این اثر در ابعاد دو متر در یکونیم متر، با ترکیبی از خط نستعلیق و خطوط سنتی بر روی بوم اجرا شده و برگرفته از اشعار رهبر انقلاب است.
علی میناییفرد درباره ایده این اثر توضیح داد: مشوق اصلی من برای ادامه این مسیر، خود حضرت آقا بودند. پیش از این، در زمان شهادت حاج قاسم و همچنین حجتالاسلام رئیسی، آثاری مشابه خلق کرده بودم. حضرت آقا آن آثار را دیده بودند و لطف داشتند. در یکی از دیدارها، از من خواستند جزئیات کار را توضیح بدهم. من بخش به بخش درباره اثر صحبت کردم و ایشان با دقت زیادی به جزئیات توجه کردند و فرمودند هم محتوا عالی است، هم اجرای کار و هم متنها بسیار خوب انتخاب شدهاند. همان توجه و دعای ایشان باعث شد این مسیر را جدیتر ادامه بدهم، چون احساس کردم این هنر، روح متفاوتی دارد.
وی در مورد ویژگیهای این اثر گفت: اثری که اکنون خلق شده، برگرفته از اشعار رهبر شهیدمان است؛ اشعاری که در سالهای مختلف منتشر شدهاند. من این اشعار را با خط نستعلیق و شکسته تبدیل به چهره ایشان کردهام. در واقع، مخاطب همزمان با خوشنویسی و تصویر چهره مواجه میشود.
میناییفرد درباره بازخورد مردم نسبت به این سبک از هنر عنوان کرد: مردم کمتر با چنین آثاری روبهرو شدهاند. خوشنویسی را دیدهاند، نقاشی را هم دیدهاند، اما تلفیق این ۲هنر و تبدیل خطوط به چهره، آن هم بهصورت زنده، برایشان بسیار تازه و جذاب است. در فضایی که امروز بیشتر کارها به سمت هوش مصنوعی و آثار کامپیوتری رفته، دیدن یک اثر کاملاً دستی برای مردم جذابیت ویژهای دارد.
وی درباره حس و حالش نسبت به شخصیت رهبر شهید، بیان کرد: هنوز باورمان نشده که چه گوهر بزرگی را از دست دادهایم؛ شخصیتی جامعالاطراف که بر مسائل مختلف اشراف داشت. زمان زیادی خواهد گذشت تا شاید بتوانیم درک کنیم چه شخصیتی را از دست دادهایم. داغ بسیار سنگین است و باور آن هنوز سخت است.
این هنرمند در پایان گفت: امیدوارم این اثر مورد قبول آقای شهیدمان قرار بگیرد و بتواند گوشهای از ارادت و احساس مردم را منتقل کند.