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مردم ایران در خیابان های شهر تهران و در مسیر تشییع قائد شهید امت، بر مصیبت از دست دادن این عالِم فاضل و رهبر فرزانه، از ته دل گریستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ تهران امروز، میزبان خیل عظیم مردمی بود که از جایجای ایران خود را به پایتخت رسانده بودند تا در آیین تشییع رهبر شهید، حضوری باشکوه و ماندگار را رقم بزنند.
دریایی از جمعیت که با حضور خود، صحنههایی کمنظیر از همدلی، قدرشناسی و همراهی را به نمایش گذاشتند.
خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای گیلان هم که در میان این جمعیت حضور داشت، در گزارشی روایتگر لحظههایی از این مراسم است.