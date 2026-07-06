مردم ایران در خیابان های شهر تهران و در مسیر تشییع قائد شهید امت، بر مصیبت از دست دادن این عالِم فاضل و رهبر فرزانه، از ته دل گریستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ تهران امروز، میزبان خیل عظیم مردمی بود که از جای‌جای ایران خود را به پایتخت رسانده بودند تا در آیین تشییع رهبر شهید، حضوری باشکوه و ماندگار را رقم بزنند.

دریایی از جمعیت که با حضور خود، صحنه‌هایی کم‌نظیر از همدلی، قدرشناسی و همراهی را به نمایش گذاشتند.

خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای گیلان هم که در میان این جمعیت حضور داشت، در گزارشی روایتگر لحظه‌هایی از این مراسم است.